Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+34.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 августа 2021 10:53

999 жителей Башкирии скончались от коронавируса

За последние сутки жертвами инфекции стали еще 12 человек
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирусом в Башкирии переболели более 50 тысяч жителей

Коронавирусом в Башкирии переболели более 50 тысяч жителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии число жертв коронавируса с начала пандемии вплотную приблизилось к отметке в тысячу человек. От инфекции скончались 999 жителей, 12 из них умерли за последние сутки. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики подтверждено 54 639 случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 297 человек. Переболели инфекцией 50 137 жителей, 57 пациентов выписались за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины против коронавируса в Башкирии привились 1,106 млн человек, вторым – почти 921 тысяча. По словам главы республики Радия Хабиров, для достижения целевых показателей привиться должны еще 800 тысяч жителей.