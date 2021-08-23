Хабиров: от коронавируса Башкирии нужно вакцинировать еще 800 тысяч жителей

Еще 800 тысяч человек необходимо вакцинировать в Башкирии

Башкирии для достижения целевых показателей по вакцинации от коронавируса нужно привить еще 800 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве 23 августа сообщил глава региона Радий Хабиров.

– У нас в запасе более 200 тысяч вакцин есть. Спокойно можем ее реализовывать. 1,1 млн [прививок] мы сделали. Нам минимум для первого этапа решения вопроса еще 800 тысяч надо вакцинировать – и среди этих 800 тысяч остались люди, к которым нам нужно проявить больше убеждений и больше знаний, – отметил руководитель республики.

По состоянию на 23 августа первым компонентом вакцины привились 1,104 млн человек, вторым – 920 тысяч.