Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 августа 2021 9:26

В Башкирии 23 ребенка находятся в больнице из-за коронавируса

Всего за сутки зарегистрировано 297 новых случаев ковида
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии остается напряженной. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Азат Рахматуллин во время оперативного совещания в правительстве, за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 297 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших выросло до 54639 человек. Из них большинство находятся на амбулаторном лечении. В стационарах в настоящий момент находятся 3979 пациентов, 2500 из которых старше 60 лет, а также 23 ребенка.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация населения от коронавируса: 1-м компонентом привились уже более 1 млн 104 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 916 тысяч жителей республики.