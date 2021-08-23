В Башкирии 23 ребенка находятся в больнице из-за коронавируса

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Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии остается напряженной. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Азат Рахматуллин во время оперативного совещания в правительстве, за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 297 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших выросло до 54639 человек. Из них большинство находятся на амбулаторном лечении. В стационарах в настоящий момент находятся 3979 пациентов, 2500 из которых старше 60 лет, а также 23 ребенка.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация населения от коронавируса: 1-м компонентом привились уже более 1 млн 104 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 916 тысяч жителей республики.