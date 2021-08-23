Сегодня по всей Башкирии будет объявлен режим ЧС

Для башкирского сельского хозяйства лето 2021-го года стало «тяжелейшим» - Фазрахманов

Сегодня, 23 августа, из-за затянувшейся засухи по всей Башкирии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

– Тяжелейший засушливый год. Пока по оценкам экспертов по сумме положительных температур и по количеству выпавших осадков у нас [положение] хуже, чем в 2010, 1998 и 1975 годы. На этой неделе обещают кратковременные дожди. Мы на это очень надеемся. Сегодня в 41 муниципальном образовании объявлен [режим] ЧС. Мы сегодня готовим документы – и режим ЧС будет объявлен по всей республике. Потому что уже 624 хозяйства пострадали [от засухи], – сказал глава ведомства.

Он добавил, что площадь пострадавших от засухи хозяйств в республике составила 616 тысяч гектаров, посевы погибли на 332 тысячах гектаров.