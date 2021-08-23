Хабиров поручил выяснить у горожан, какой они хотят видеть Уфу к ее 450-летию

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил выяснить у жителей Уфы, каким они хотят видеть город к его 450-летию. Напомним, башкирская столица отметит юбилей в 2024 году.

Руководитель региона отметил, что у чиновников есть видение, какие работы по благоустройству, строительству и реконструкции необходимы Уфе к круглой дате, однако это может идти вразрез с мнением самих горожан.

– Есть определенное видение, что мы хотим сделать к 450-летию Уфы. Но все это видение в рамках наших нескольких десятков человек. Мы с вами не посоветовались с уфимцами. А вдруг они хотят по-другому это все видеть. Поэтому Александр Геннадьевич [Сидякин, руководитель администрации главы Башкирии] – эта работа сугубо политическая и коммуникационная, – пожалуйста, совместно с Уфой создайте и продумайте механизмы. Нам нужно понять, как уфимцы это видят. Вдруг они скажут, «отстаньте от нас, ничего мы не хотим» или «сделайте нам не то, что вы предлагаете». Нужно понять мнение уфимцев, – сказал Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве 23 августа.

Напомним, ранее глава Башкирии анонсировал, что в Уфе к ее 450-летию будут отремонтированы Госцирк, Театр кукол, Русский драмтеатр, улица Октябрьской революции, а также построены Дворцы волейбола и борьбы.