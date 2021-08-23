В Уфе снесут здание БашГУ

Для строительства нового студенческого кампуса в Уфе демонтируют здание БашГУ. Об этом сегодня рассказал на оперативном правительственном совещании руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

– Принято решение о демонтаже здания БашГУ, это бывший завод имени Кирова – корпус, который сейчас задрапированный стоит. Проект организации такого демонтажа запущен. Параллельно начата работа по передаче земельных участков под демонтирующимся корпусом из федеральной собственности в собственность республики, – заявил Сидякин.

Напомним, недавно правительство России одобрило заявку Башкирии на финансирование строительства межвузовского студенческого кампуса в Уфе. Комплекс зданий планируют построить специально для Евразийского научно-образовательного центра, а стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей.