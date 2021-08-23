Власти Башкирии объяснили, зачем в Уфе нужен студенческий кампус мирового уровня

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Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин выступил на оперативном совещании в республиканском правительстве и рассказал, зачем в Уфе нужен студенческий кампус мирового уровня. На прошлой неделе проект этой масштабной стройки одобрили в Правительстве России.

- Понятно, что главная битва в современном мире – битва за человеческий капитал. И наша ставка – стать регионом-магнитом для талантливой молодежи. Как нашей, которая выросла в республике, так и тех, кто живет за ее пределами. Перевести экономику региона из старо-промышленной формации в новое состояние экономики будущего, где знание и интеллект будут определяющими, - заявил Александр Сидякин.

По словам руководителя администрации главы Башкирии, далеко не все выпускники школ республики остаются получать высшее образование в родных краях. Для того, чтобы лучшие из лучших продолжали учиться в регионе и планируется строительство современного студенческого кампуса.