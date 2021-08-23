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Происшествия23 августа 2021 7:33

В Башкирии прихожанка напросилась на обед в церкви, а сама утащила чужую сумку с деньгами

Женщину уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Женщина призналась в содеянном и вернула украденную сумку

Женщина призналась в содеянном и вернула украденную сумку

Неприятный инцидент произошел накануне в Аургазинском районе Башкирии. В селе Чувашский Нагадак прихожане местного храма праздновали Преображение Господне и организовали праздничный стол. Неожиданно в храм зашла неизвестная женщина и напросилась на обед, а поев, со всеми распрощалась и ушла. Вскоре 62-летняя прихожанка заметила пропажу своей сумки, в которой лежали 5 тысяч рублей и документы.

Как рассказали в МВД по Башкирии, в этот момент мимо церкви проезжала полицейская машина. Стражам порядка удалось по горячим следам задержать подозреваемую в краже в ближайшем лесу и забрать у нее похищенную сумку. Полицейским женщина покаялась, что поругалась с родными и ушла из дома, а сумку украла, чтобы как-то прокормить себя.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело, - уточнили в ведомстве.