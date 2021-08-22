В Башкирии 82 пациента в ковид-госпиталях находятся в тяжелом состоянии

Большинство пациентов в госпиталях - старше 60 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Башкирии рассказали, как обстоят дела в ковид-госпиталях. На 22 августа госпитализировано 838 человек, из которых 543 – старше 60 лет. Состояние 82 пациентов врачи оценивают как тяжелое, три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии находятся 2438 человек, из которых 1268 – старше 60 лет. Ранее «КП-Уфа» писала, что в республике снова зарегистрирован антирекорд по ежедневному числу заболевших – за сутки коронавирусом заболели 295 человек. Общее число инфицированных в регионе выросло до 54342. Также от осложнений ковида скончались за сутки 12 человек, общее число жертв вируса достигло 987 жителей Башкирии.