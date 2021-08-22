Пожар в доме унес жизнь 38-летнего жителя Башкирии

Фото: МЧС по РБ

Сегодня утром, 22 августа, в Учалинском районе случился пожар, в котором погиб 38-летний мужчина. По данным МЧС по Башкирии, в селе Уральск рано утром вспыхнул жилой бревенчатый дом на улице Байрамгуловской. Соседи вызвали пожарных, которые быстро потушили пламя. К сожалению, не обошлось без жертв: проливая обугленные завалы, спасатели наткнулись на тело 38-летнего хозяина.

Сейчас дознавателям МЧС и следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара. На месте работает следственно-оперативная группа.