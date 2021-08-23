«По ночам слышно, как дом трещит»: уфимка вместе с детьми вынуждена выживать в ужасающих условиях

Фото: соцсети

Уфимка Дилара К. пожаловалась, что вместе с детьми вынуждена жить в ужасающих условиях и каждый день опасаться за свою жизнь. Женщина оставила сообщение на странице главы Башкирии в соцсетях, где рассказала, что ее дом на улице Рычкова давно признан аварийным, поскольку стены все потрескались, «кухня и туалет висят в воздухе, готовые рухнуть в любой момент», в ужасающем состоянии находится и газовая плита.

- Недавно все из-за старости и аварийности дома все службы отказались чинить электричество, могло быть замыкание и пожар. Все фекалии текут под дом, размывая фундамент под домом, а запах в квартирах просто ужасный, этим дышат дети. По ночам слышно, как дом трещит, - пожаловалась женщина.

Фото: соцсети

По словам Дилары К., дом признали аварийный и пообещали расселить его жильцов к 2023 году. Вот только люди опасаются, что ночью потолок может просто обвалиться им на головы, поскольку еще столько времени древняя постройка не протянет.

На обращение уфимки оперативно отреагировали в администрации Ленинского района, где подтвердили, что расселение жильцов запланировано до 2023 года. Но с учетом ситуации в администрации предложили жильцам поселить во временное жилье, предоставленное Чрезвычайным фондом МБУ Управления гражданской защиты Уфы.