В Башкирии на популярном городском озере утонул молодой мужчина

Фото: соцсети

В Нефтекамске в популярном среди отдыхающих горожан озере Светлом утонул мужчина. Его тело вытащили спасатели и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего пока устанавливается, но очевидцы говорят, что навскидку ему было около 30 лет.

Что произошло, и почему молодой человек утонул, предстоит разобраться следователям. По словам очевидцев вечером перед трагедией на берегу озера отдыхала компания подвыпивших ребят, а утром уже спасатели извлекли тело из воды. Возможно, что парень решил искупаться несмотря на запрещающую табличку. Дело в том, что озеро, хоть и мелкое, но полностью заросло водорослями, в которых легко запутаться и пойти ко дну.