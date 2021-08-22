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Общество22 августа 2021 16:00

В Башкирии из-за аномальной жары вспыхнул трактор

У техники из-за перегрева взорвался аккумулятор
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии из-за жары выходит из строя техника. Например, в Ишимбайском районе из-за зноя вспыхнул трактор. Как сообщает газета «Восход», на въезде в деревню Алакаево загорелся трактор Т-150, у которого из-за перегрева взорвался аккумулятор. Как уточняет издание, рядом никого не было, поэтому никто не пострадал.

Напомним, вчера днем в Уфе снова был перекрыт температурный рекорд, а во многих городах и районах республики температура воздуха достигла 39 с лишним градусов. Такая жара продлится в республике примерно до 27 августа, после чего придут долгожданные дожди и похолодание.