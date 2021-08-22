Страшнее борщевика: один из районов Башкирии захватил опасный сорняк

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Хайбуллинскому району в этом году не везет: то там полыхают лесные и степные пожары, то атаковал карантинный сорняк, который по своей зловредности не уступает даже борщевику. Речь идет о горчаке ползучем (или горчаке розовом). Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, очаг опасного карантинного сорняка выявлен на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, на площади 0,01 гектаров. Площадь буферной зоны составляет 132 гектаров.

Главная опасность этого многолетнего сорняка в том, что он полностью вытесняет другие культурные растения, а также снижает урожайность и качество почвы. Горчаку не страшна засуха, а его корни, достигающие 10 метров, выделяют фенол. Ствол растения содержат токсины, поэтому животные, решившиеся полакомиться сорняком, могут отравиться – причем до смерти, а молоко их становится ядовитым.