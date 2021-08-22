Толпа фанатов Элвина Грея атаковала его машину после концерта

Фото: elvin_grey_music

На днях Элвин Грей выступил с концертом в Янауле – поглядеть на любимого исполнителя пришли сотни человек. В итоге вся площадь перед сценой была полностью забита людьми, причем очень многие были без защитных масок.

Сам артист оказался под большим впечатлением от количества пришедших зрителей, а во время концерта даже извинился за предыдущую неприятную ситуацию, когда позволил себе выйти на сцену в нетрезвом виде. Янаульцы отреагировали на признания Элвина Грея громкими аплодисментами.

После концерта фанаты окружили автомобиль артиста и начали громко скандировать его имя. Вышел ли Юльякшин к своим поклонникам - неизвестно, но что концерт в Янауле запомнится ему надолго - однозначно.