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Происшествия22 августа 2021 12:46

Скорость под 110: в Уфе под колесами автомобиля погиб мотоциклист

Спидометр застыл на отметке 110 километров в час, столкновения было трудно избежать
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: региональная Госавтоинспекция

Фото: региональная Госавтоинспекция

Сегодня утром в уфимском Затоне произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на Алексеевском шоссе 36-летний уфимец за рулем «Фольксвагена Тигуан» на повороте столкнулся с мотоциклом «Хонда СВ-400». Мотоциклист от полученных травм скончался на месте – его личность сейчас устанавливают полицейские. На вид погибшему мужчине около 30 лет. Известно, что мотоцикл ехал на большой скорости – спидометр застыл на отметке 110 километров в час, так что избежать столкновения шансов практически не было.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все подробности смертельной аварии уточняются.