В Башкирии продолжают бушевать еще 11 лесных пожаров на площади более 447 Га

Угрозы перехода огня на населенные пункты нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с лесными пожарами в Башкирии остается довольно напряженной. По последней информации от МЧС республики, на сегодняшний день в регионе действует 11 очагов возгораний на общей площади 447,16 Га, при этом 10 пожаров на площади почти 444 Га локализованы. Лесные пожары продолжают бушевать в Баймакском, Белорецком, Благоварском, Зианчуринском, Куюргазинском и Учалинском районах.

Также в экстренном ведомстве отметили, что за минувшие сутки в республике возникло еще 7 новых очагов возгораний, 6 из которых удалось локализовать.

- Не локализован 1 очаг лесного пожара на площади 3,2 га в Бурзянском районе примерно в 8 километрах от деревни Киекбаева. При этом угрозы распространения огня на населенные пункты нет, так как есть естественная преграда в виде автомобильной дороги, - уточнили в региональном МЧС.