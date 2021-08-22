Новый антирекорд по числу заболевших и 12 новых жертв вируса: ситуация с коронавирусом в Башкирии остается напряженной

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В Башкирии, несмотря на массовую вакцинацию, продолжает расти ежедневное число случаев заражения коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за сутки в республике зарегистрирован очередной антирекорд по заболеваемости – 295 человек. Всего инфицированных в регионе насчитывается уже 54342: большинство находится на амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии. Еще 82 за сутки выписались – всего победить вирус смогли 50080 жителей Башкирии.

А вот число скончавшихся от осложнений вируса по-прежнему остается очень высоким – за сутки от коронавируса умерли 12 человек, а общее число жертв ковида стремительно приближается к тысяче – 987 жителей республики.

Что касается вакцинации, то первым компонентом привиты 1104533 человек, полностью завершили вакцинацию 917017 жителей региона.