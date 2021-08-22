В Башкирии женщина скончалась после смертельной аварии с «КамАЗом»

Фото: региональная Госавтоинспеция

Накануне в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло днем на 12-м километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки. На трассе столкнулись «КамАЗ» и автомобиль «Джили Эмгранд» под управлением 70-летнего местного жителя. От мощного удара иномарку сильно смяло – водитель погиб на месте, его 64-летнюю пассажирку госпитализировали. Однако, как стало известно позднее, от полученных травм пожилая женщина через несколько часов скончалась в реанимации.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские, начато разбирательство.