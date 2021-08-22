Аномальная жара в Уфе перекрыла еще один температурный рекорд

По прогнозам синоптиков ближайшие дни в Башкирии также будет жарко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конец августа продолжает удивлять своей погодой. Уже скоро осень, а жители Башкирии по-прежнему изнывают от палящего зноя, ведь столбики термометров почти не опускаются отметки +36; +38.

В Уфе уже третий день подряд перекрываются температурные рекорды. Как сообщают синоптики, 21 августа 2021 года стал самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Метеостанция в Деме зафиксировала температуру воздуха в +38,4 градуса. При этом, как уточнили в Башгидрометцентре, предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 21 августа 2016 года – но тогда воздух прогревался всего до +32,5.

Но настоящее пекло вчера было в Туймазах – там отметки термометров показали +39,5 градусов. Примерно такая же температура регистрировалась в Мелеузе, Стерлитамаке, Салавате и в поселке Раевский. А вот в Учалах было относительно «прохладно» - всего-то +33.