Многодетная уфимка пожаловалась на странные поборы в школе перед 1 сентября

Комментаторы согласились, что большинство букетов вянут уже на следующий день Фото: Мария ЛЕНЦ

Многодетная уфимка пожаловалась в соцсетях, что ее принуждают вместо покупки букета для учителя в школу сдать деньги в пользу благотворительного фонда. Свое обращение женщина разместила в соцсетях, надеясь на поддержку.

- Почему в школе, а мы идём в первый класс, сборы в благотворительные фонды? Раньше я думала, это дело каждого и по желанию. У меня вот нет возможности отправлять в разные благотворительные фонды деньги. Одна воспитываю троих детей и жду четвёртого, - рассказала Регина Н., приложив скрины сообщений из родительского чата.

Женщина приложила скрин сообщений из родительского чата

Многие комментаторы возразили, что 1 сентября учителей и так заваливают букетами, которые быстро вянут. И идея купить общий букет от класса, а остальную сумму перечислить на помощь детям – не такая уж и плохая идея. Впрочем, некоторые справедливо подметили, что благотворительность – это личное дело каждого.

- Отправка денег в благотворительность - это личное право каждого. А церковь или фонд — это уже как сердце подскажет, - отметила Ольга Б.