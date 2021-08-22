Мальчик из Башкирии, которому помогали вернуться из детдома, наконец, приехал домой

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Кажется, черная полоса в жизни 12-летнего Ивана из Стерлитамака закончилась. Мальчик, который несколько недель пробыл в реанимации из-за обнаруженного лейкоза, постепенно идет на поправку и уже выписался домой из больницы.

- Сейчас Ваня вместе с мамой дома. Он очень рад снова вернуться в родные стены, а не в детдом. Дома хороший ремонт, а главное, мама, которая очень любит и переживает за своего мальчика, - рассказывает волонтер Регина Биргулиева.

Напомним, об непростой истории Вани «КП-Уфа» писала в марте этого года. К волонтерам АНО «Радуга добра» обратилась женщина, у которой забрали сына в детдом, потому что в квартире не было ремонта и условия для проживания ребенка. Добровольцы собрали деньги и отремонтировали квартиру, но у мальчика обнаружили лейкоз, и только сейчас он смог вернуться в свой дом.