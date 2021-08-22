В башкирском селе пожар уничтожил два подворья

Фото: МЧС по РБ

Пожары продолжают причинять вред и убытки не только лесам и степям. Так вчера вечером в деревне Новомунасипово Бурзянского района вспыхнули сразу два подворья. По данным регионального МЧС, в одном дворе загорелись жилой дом и старый нежилой пристрой, баня и гараж, а в другом дворе сгорели дом и гараж.

На месте работали 12 пожарных и пять машин. В 20. 15 огонь удалось локализовать, а потом и полностью потушить. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели, которым предстоит выяснить, что стало причиной возгорания. В пресс-службе экстренного ведомства уже подчеркнули, что лесные пожары тут не причем.