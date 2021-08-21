Гол Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Зенитом»

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоялся матч 5 тура ТИНЬКОФФ РПЛ. Подопечные Алексея Стукалова принимали действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы Санкт-Петербургский «Зенит». Перед началом тура ФК «Уфа» располагался на 11 месте, имея в своем активе 4 очка.

В первом тайме и с первых минут «Зенит» полностью завладел преимуществом. Уже на 10-й минуте подопечные Сергея Семака открыли счет – с передачи Ярослава Ракицкого отличился Малком. Всю игру петербуржцы доминировали на поле, добившись значительного преимущества во владении мячом – 62% против всего 38% у футболистов «Уфы».

Однако «горожане» просто так сдаваться не собирались и зацепились за голевой момент при первой же возможности. На 73-й минуте Гамид Агаларов воспользовался ошибкой Барриоса и пробил голкипера «Зенита». Больше забитых голов в матче зрители не увидели. Итог – 1:1.