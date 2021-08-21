В центре Уфы вспыхнули баня и двухэтажка: жильцы успели эвакуироваться

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 21 августа, примерно в 18:00 в МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Софьи Перовской в Уфе. По данным экстренных служб по прибытии на место пожарные обнаружили открытое горение с торца дома. Огнем была охвачена и деревянная баня, расположенная рядом с двухэтажкой.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, жильцы дома, а это 10 человек из них двое детей, эвакуировались самостоятельно, не дожидаясь спасателей. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

При тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 34 человека личного состава. В 19:00 открытое горение было ликвидировано. Сейчас причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС.