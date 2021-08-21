В Башкирии осудили извращенца, совращавшего малолетних девочек

Фото: Рустем Ахунов

Недавно Чишминский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, обвиняемому в тяжком преступлении. Мужчину признали виновным в преступлении на сексуальной почве в отношении малолетних детей. По данным суда, извращенец проведет в колонии строго режима три года и четыре месяца за «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Именно так на языке уголовного кодекса звучит статья, по которой судят лиц, демонстрирующих свои половые органы малолетним детям.

В ходе суда было установлено, что осенью 2019 года он приехал в некую деревню Чишминского района на машине и остановился на улице. Там он заметил маленьких девочек, опустил окно автомобиля и подозвал их. Будучи в салоне машины он стал «стал совершать действия сексуального характера что оказало развращающее влияние на малолетних девочек». Что именно он делал, остается только догадываться.

Суд признал извращенца виновным, но приговор в законную силу пока не вступил.