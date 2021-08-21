В Башкирии после жалоб местных жителей остановили добычу золота в горах

Фото: ИА «Башинформ»

Власти Башкирии заявили, что планируют отозвать лицензию у компании «Альт-Инвест», которая занималась добычей золота в районе села Уразово в Учалинском районе республики. Ранее местные жители неоднократно жаловались на варварский метод добычи драгоценного металла. На их сторону встали надзорные органы – после проверок со стороны прокуратуры и Росприроднадзора в правительстве региона заявили, что запрещают золотодобытчикам продолжать работу.

Как пишет ИА «Башинформ», на данный момент в самом селе Уразово выставлен пост полиции, в руководство компании уведомлено о подготовке документов к отзыву лицензии на добычу золота. По данным республиканских властей, жители населенного пункта неоднократно заявляли, что золотодобытчики нередко выходили за пределы отведенного им участка, нарушали экологию и отказывались рекультивировать землю. Попытки договориться с уразовцами не увенчались успехом и теперь компании «Альт-Инвест» запретят работать в Учалинском районе.