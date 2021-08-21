В Башкирии огонь от лесных пожаров приблизился к детскому лагерю

Фото: ЦУР РБ

Сегодня, 21 августа, в Учалинском районе Башкирии огонь от лесных пожаров приблизился к турбазе и детскому лагерю, расположенным около деревни Рысаево. Встревоженные местные жители позвонили в ситуационный антиковидный центр ЦУРа.

Как сообщают в Центре управления республикой, речь идет об очаге лесного пожара в Ургунском лесничестве – он находится в полукилометре от лагеря. Обнаружить полыхающий участок леса удалось только сегодня утром – сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:40 21 августа 2021 года. Сейчас этот участок тушат 25 человек и 7 единиц техники.

Чтобы не искушать судьбу к детскому лагерю отправили пожарную автоцистерну и подготовили специальные автобусы для эвакуации. По данным ЦУРа на данный момент в лагере отдыхают 226 детей.

- Угроза распространения огня остается, однако ситуация под контролем, - подчеркнули в Центре управления республикой.

Напомним, на прошлой неделе в Абзелиловском районе Башкирии эвакуировали детский лагерь из-за близости к нему серьезного очага лесного пожара.