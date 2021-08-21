Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+38.1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 августа 2021 14:23

В Башкирии количество умерших от коронавируса приближается к тысяче человек

Только за прошедшие сутки от ковида и его последствий скончались 11 пациентов
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в Башкирии от коронавируса и его последствий скончались 11 человек, передает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На 21 августа 2021 года общее количество жертв ковида в республике составляет 975 человек.

По данным регионального Минздрава за сутки было зарегистрировано 294 новых случая заражения коронавирусом. На данный момент в стационарах по всей Башкирии находятся 807 ковид положительных пациентов, из которых в тяжелом состоянии – 86, к аппаратам ИВЛ подключены три человека. На амбулаторном лечении находятся 2267 человек.

За прошедшие сутки с выздоровлением выписаны 271 человек, а всего за время пандемии COVID-19 в Башкирии ковидом переболели 49998 человек.

По данным республиканского министерства здравоохранения в Башкирии за сутки зарегистрировано 134 случая внебольничной пневмонии. За это же время выздоровели от пневмонии и выписались 130 пациентов.

На 21 августа 2021 года в Башкирии полностью прошли вакцинацию, то есть получили прививки двумя компонентами 912956 человек.