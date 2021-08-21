Радий Хабиров впервые прокомментировал последствия засухи для Башкирии

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В большом интервью агентству Интерфакс глава Башкирии впервые прокомментировал последствия аномальной жары и засухи для сельского хозяйства республики. Радий Хабиров заявил, что этим летом аграрии потеряли большую часть урожая зерновых культур.

- По итогам 2021 года урожай зерна прогнозируется на уровне 2 млн тонн, или около половины к уровню прошлого года, хотя этого объема зерна будет достаточно для удовлетворения потребностей республики, - заявил Интерфаксу Хабиров.

Глава региона также отметил, что из-за аномальной жары на полях и в лесах активизировались насекомые вредители, которые нанесли дополнительный ущерб сельскохозяйственным культурам.

- У нас в двух муниципальных районах объявлена чрезвычайная ситуация — по луговому мотыльку в Абзелиловском районе, по саранчовым вредителям в Баймакском районе. Засуха сказалась и на заготовке кормов. Некоторые хозяйства уже начали принимать меры по сокращению поголовья скота во избежание недокорма остающегося стада, - подчеркнул Радий Хабиров.

По словам главы Башкирии для того, чтобы сократить ущерб сельскому хозяйству от засухи, для фермеров будут выделены дополнительные субсидии из республиканского бюджета.