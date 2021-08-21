Рекорд по жаре: в Башкирии перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

В Башкирии продолжает стоять аномальная жара Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера днем, 20 августа 2021 года башкирские метеорологи зафиксировали абсолютный максимум температуры воздуха. В минувшую пятницу на аэрологической станции Уфа-Дема столбики термометров показали рекордные 36,7 . Ранее самой высокой температурой воздуха, зафиксированной на 20 августа, была отметка в 32,5 . Предыдущий «рекорд жары» был установлен в 2008 году.

В Башгидрометцентре отметили, что в этот день максимальные температуры по республике составили 32,7 и 38,9 градусов Цельсия. Такие показания термометров были зафиксированы на метеостанциях Учалы и Туймазы соответственно.

Напомним, аномальная жара установилась в Башкирии еще в апреле 2021 года. Сейчас из-за этого явления в том числе, горят леса сразу в нескольких районах республики.