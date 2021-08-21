Стали известны подробности аварии с двумя погибшими в Башкирии, где поезд протаранил легковушку

Фото: СКР на транспорте

В ночь на 21 августа, около 4 часов ночи в Гафурийском районе Башкирии произошла авария с жертвами. На 103-м километре железнодорожного перегона Белое озеро – Дарьино на автомобильном переезде грузовой локомотив протаранил внезапно выскочившую на пути легковушку «Ford Focus». В результате столкновения на месте ДТП скончались два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Еще двоих пострадавших извлекли из покореженной иномарки спасатели МЧС по Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в момент столкновения в машине находились четверо молодых людей. В результате ДТП на месте скончался 25-летний водитель и его 24-летний пассажир. В больницу угодили двое парней 25 и 26 лет. Известно, что водитель проживал в Гафурийском районе Башкирии, где и произошла трагедия.

Как сообщали ранее в экстренных службах, пострадавших незамедлительно доставили в городскую больницу Стерлитамака, их состояние оценивается как тяжелое. Известно, что переезд через железную дорогу в этом месте оснащен светофором и шлагбаумом, но наличие дежурного там не предусмотрено. В администрации Куйбышевской железной дороги дополнительно сообщили, что на график движения поездов эта авария не повлияла.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД по Башкирии и следователи центрального межрегионального Следкома нп транспорте.

- Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе Следкома на транспорте.