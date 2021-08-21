В Башкирии на трассе заметили колонну военной техники

Фото: скриншот сюжета телеканала UTV

Сегодня, 21 августа, жители Башкирии заметили на дороге Уфа-Оренбург автоколонну военной техники. Очевидцы сняли движение военных на камеру мобильного телефона и прислали в редакцию «КП-Уфа». На видео видно как бронированные или покрытые специальным брезентом грузовики явно военных моделей двигаются в сторону Оренбурга. Идентифицировать модели спецтехники при такой скорости не представилось возможным, но среди потока можно было разглядеть военные КамАЗы.

Куда конкретно двигалась военная автоколонна можно лишь догадываться. Скорее всего, военные направлялись на учения, но точно сказать не представляется возможным.

Ранее грузовики из той же колонный заметили жители Уфы - военные ехали по трассе Уфа-Аэропорт, соблюдая дистанцию и сохраняя одну и ту же скорость.