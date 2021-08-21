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Общество21 августа 2021 8:49

В Башкирии трое детей через суд лишили родительских прав мать и отца

Семейная пара из Салаватского района не занималась воспитанием троих детей
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Суд вынес решение 17 августа 2021 года

Суд вынес решение 17 августа 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Салаватском межрайонном суде рассмотрели дело семейной пары из села Алькино по иску районного отдела опеки. Отца и мать троих несовершеннолетних детей по решению суда лишили родительских прав за то, что они не занимались воспитанием своих отпрысков, не занимались хозяйством и благоустройством частного дома и вели беспорядочный образ жизни, злоупотребляя при этом спиртным.

Как сообщили в Салаватском межрайонном суде, с апреля 2021 года и до сегодняшнего дня все трое детей непутевых родителей находятся в приюте в селе Еланлино. За это время ни отец, ни мать не пришли их навестить и ничем не помогли.

Три года назад, в 2018 году, мать троих детей уже привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Однако это ничему не научило женщину и теперь она лишена родительских прав на всех троих детей.

- В ходе процесса суд заслушал мнение двух старших детей, которые поддержали иск сектора опеки и попечительства о лишении их родителей – родительских прав, - пояснили в Салаватском межрайонном суде.