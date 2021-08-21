Сильная жара до 39 градусов: синоптики представили неутешительный прогноз погоды в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 21 августа 2021 года в Башкирии прогнозируется сильная жара и полное отсутствие осадков. По данным Башгидрометцентра днем по республике температура воздуха ожидается в пределах +31, +36 градусов Цельсия, а местами по республике воздух прогреется до +39 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Из-за аномальной жары в регионе продолжают полыхать лесные пожары. По данным МЧС по Башкирии на утро 21 августа 2021 года в регионе действуют 11 очагов лесных пожаров на общей площади 527,4 гектара. На сегодняшний день горят леса в Белорецком, Бурзянском, Баймакском, Миякинском, Нуримановском и Зианчуринском районах Башкирии. За прошедшие сутки возникло 7 очагов лесных пожаров на площади 59,08 га, а еще 7 очагов на площади 51,18 удалось потушить.