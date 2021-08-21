В Башкирии на переезде поезд протаранил легковушку: два человека погибли, двое пострадали

Фото: МЧС по Башкирии

Рано утром, 21 августа, в 4 часа утра, на железнодорожном переезде на перегоне «Белое Озеро» - «Дарьино», что в Гафурийском районе Башкирии, произошла жуткая авария. По данным регионального управления МЧС, грузовой состав протаранил легковой автомобиль «Ford Focus», который выехал на пути. Известно, что переезд регулируется, хотя наличие дежурного там не предусмотрено.

По предварительным данным в результате ДТП на месте погибли два человека. Еще двоих человек, находящихся в салоне «Ford Focus», из покореженной машины достали спасатели. Сейчас они находятся в городской больнице Стерлитамака, их состояние оценивается как тяжелое.

Как отметили в МЧС по Башкирии, в результате столкновения схода состава с рельс удалось избежать. Сейчас на месте аварии работают восемь единиц техники и 22 спасателя из экстренных служб. Им предстоит ликвидировать последствия ДТП.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.