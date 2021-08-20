Стало известно, почему не строят туалеты на туристических объектах Башкирии

Председатель Госкомтуризма Башкирии Эльмира Туканова. Фото: https://www.facebook.com/elmiratukanova

Названа причина, почему в Башкирии вдоль рек, по которым проходят туристические сплавы, не устанавливают туалеты. Ситуацию «Комсомольской правде» в прямом эфире на телеканале «Вся Уфа» разъяснила председатель Госкомтуризма республики Эльмира Туканова.

По словам Тукановой, у любой реки есть своя водоохранная зона, которая не позволяет создавать вдоль них объекты капитального строительства. Процедура согласования возможна, но очень сложная. Также в климатических условиях республики, как рассказала чиновница, невозможно строительство временных туалетов.

– Допускается строительство только капитальных туалетов с электричеством, водоотведением и канализацией. Поэтому просто поставить биотуалеты тоже нельзя, поскольку их некому будет обслуживать. Ни особо охраняемые природные территории, ни земли лесного фонда не предполагают обслуживание какой-то конкретной управляющей компанией, которая бы вывозила мусора и следила за состоянием туалетов, – пояснила Туканова.

Напомним, месяц назад спикер башкирского парламента Константин Толкачев посетовал, что во время своего туристического сплава по реке Ай он практически не встретил туалетов.