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Происшествия20 августа 2021 20:07

В Уфе возле паромной переправы утонул 24-летний парень

Отдыхать на речку он пришел с друзьями
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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На берегу установлен аншлаг, информирующий об опасности купания на данном участке.

На берегу установлен аншлаг, информирующий об опасности купания на данном участке.

Жара не отступает, и уфимцы проводят время на водоемах. Однако много случаев, когда такой отдых заканчивается трагически. Очередная трагедия на воде произошла сегодня 20 августа – на реке Уфа в районе паромной переправы «Дудкино» утонул 24-летний парень.

Как рассказали спасатели, он отдыхал на берегу вместе с тремя друзьями. Они рассказали, что товарищ зашел в воду и через какое-то время потерялся из виду. На место выехали водолазы, которые в течение 20 минут обнаружили тело утопленника.

Обстоятельства инцидента выясняются. Отметим, что на берегу установлен аншлаг, информирующий об опасности купания на данном участке.