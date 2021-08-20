В Уфе возле паромной переправы утонул 24-летний парень

На берегу установлен аншлаг, информирующий об опасности купания на данном участке.

Жара не отступает, и уфимцы проводят время на водоемах. Однако много случаев, когда такой отдых заканчивается трагически. Очередная трагедия на воде произошла сегодня 20 августа – на реке Уфа в районе паромной переправы «Дудкино» утонул 24-летний парень.

Как рассказали спасатели, он отдыхал на берегу вместе с тремя друзьями. Они рассказали, что товарищ зашел в воду и через какое-то время потерялся из виду. На место выехали водолазы, которые в течение 20 минут обнаружили тело утопленника.

Обстоятельства инцидента выясняются. Отметим, что на берегу установлен аншлаг, информирующий об опасности купания на данном участке.