В Башкирии до 9 сентября запретили посещать леса

Туристов и охотников убедительно просят соблюдать правила, чтобы избежать лесных пожаров.

Из-за аномальной жары и высокого класса пожароопасности в Башкирии запретили посещать леса с 20 августа по 9 сентября 2021 года. Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства РБ, ограничение действует во всех районах республики. Леса нельзя посещать как пешком, так и на транспорте.

Директорам лесхозов поручили установить шлагбаумы. Туристов и охотников убедительно просят соблюдать правила, чтобы избежать лесных пожаров.

Если вы увидите в лесу возгорание, просьба немедленно сообщить об этом по телефону 8-347-218-14-14.