В Башкирии зарегистрировано два случая бешенства

Оба случая бешенства были выявлены у лис Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии с начала текущего года было зарегистрировано два случая бешенства, оба – у лис. Об этом 19 августа на совещании по итогам работы за первые полгода сообщило Управление ветеринарии.

По данным ведомства, республике удается сохранять эпизоотическое благополучие от африканской чумы свиней, гриппа птиц, ящура, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других болезней. Тем не менее специалисты отмечают, что Башкирия «практически со всех сторон окружена» регионами, неблагополучными по инфекционным заболеваниям.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в уфимском контактном зоопарке енот набросился на годовалого ребенка и разодрал ему лицо.