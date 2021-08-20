Руководство УЖХ одного из районов Уфы подозревается в сокрытии денег от уплаты налогов

Следственные действия // фото: МВД РБ

Руководство Управления жилищного хозяйства Демского района Уфы подозревается в сокрытии денег от уплаты налогов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным правоохранительного ведомства, из-за задолженности в 11 млн рублей налоговая службы приостановила все расходные операции по расчетным счетам управляющей компании. С сентября по декабрь 2019 года начальство предприятия попросило МУП ЕРКЦ Уфы, у которого был долг перед УЖХ за предоставленные услуги, перечислять средства на счета других организаций.

– Таким образом [были] произведены расчеты на общую сумму свыше 7,1 млн рублей, – передали в СК РБ. – В результате незаконных действий руководства управляющей компании сокрыты денежные средства в общей сумме свыше 6,9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.

Следователи и полицейские уже провели обыски в управляющей компании и изъяли документацию. Сейчас сотрудники допрашивают работников и руководство организации.