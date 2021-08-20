Для Уфы покупают суперкопьютер за 3,7 млн рублей, на котором можно майнить биткоины

Для уфимского центра РАН покупают кластерный компьютер за 2,7 млн рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Уфимский исследовательский центр РАН покупает кластерный компьютер за 3,7 миллионов рублей.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что суперкомпьютер должен состоять из нескольких частей – двух вычислительных узлов, консоли управления и специального шкафа. Технические характеристики такого устройства удивят любого. На каждый узел приходится по 256 гигабайт оперативной памяти, по два процессора с частотой работы от 2,9 до 3,9 Ггц и по четыре RTX-видеокарты с отключенной аппаратной защитой от майнинга криптовалюты. Питает такой набор «железа» мощный блок питания на 2кВт, а работает система на Linux. Консоль управления имеет куда более скромные характеристики, сравнимые с современным офисным компьютером.

Заявки на возможность поставки необычного компьютера принимаются до 6 сентября.