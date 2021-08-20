В эфире «КП-Уфа» выступил заведующий отделением кардио и сосудистой хирургии клиники БГМУ Аркадий Долганов

Сегодня, 20 августа, в прямом эфире совместного проекта «Комсомольская правда» и телеканала «Вся Уфа» мы побеседовали с заведующим отделением кардио и сосудистой хирургии клиники БГМУ Аркадием Долгановым.

Врач рассказал, что на сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания выходят на одно из первых мест в республике после ковида. Наиболее часто встречается атеросклероз, который поражает артерии сердца и головного мозга. Отчасти это зависит от того, что благодаря современной медицине, выросла средняя продолжительность жизни. И сейчас, в основном, сердечно-сосудистые заболевания встречаются у пациентов старше 70-75 лет. При этом нельзя не отметить тот печальный факт, что болезни сердца и сосудов с каждым годом молодеют. Во многом тут играют роль наследственный фактор и образ жизни, ведь люди становятся все менее активными. Даже среди молодых атеросклероз сейчас совсем не редкость.

- Клиника БГМУ занимает одну из лидирующих позиций в Башкирии среди клиник по широте оказания медицинских услуг. Благодаря современным методам диагностики (коронография, ангиография, сцинтиграфия и др.) врачи могут обнаружить проблему на ранней стадии и своевременно начать лечение, - отмечает Аркадий Долганов.

Также врач отметил, что главное коварство коронавируса в том, что он вызывает много осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы – например, из-за загущения крови появляется тромбоз – причина инфарктов и инсультов. Поэтому после выздоровления пациент должен особенно внимательно относиться к своему здоровью, выполнять все предписания врача и регулярно проходить обследования, чтобы избежать серьезных осложнений. Обо всем этом совсем скоро вы сможете прочитать в нашем будущем материале.