Хабиров назвал «главное богатство» Башкирии

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров считает «главным богатством» республики «дружбу народов». Об этом руководитель региона написал в своих соцсетях 20 августа.

– А дружба народов, прежде всего, уважение традиций и культур друг друга. И, конечно, важнейшая задача - создание условий для их сохранения, – отметил Хабиров.

Руководитель республики написал пост после того как посетил Марийский историко-культурном центр в Мишкинском районе Башкирии. По словам главы Башкирии, в регионе появятся и другие подобные учреждения – в том числе посвященные чувашскому и удмуртскому народам. Для Мишкино Хабиров пообещал построить полилингвальную гимназию с углубленным изучением марийского и иностранных языков. Он считает, что для района «это очень правильно и перспективно».