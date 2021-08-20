В Башкирии 86 ковид-положительных пациентов находятся в тяжелом состоянии

Коронавирусом в Башкирии переболели почти 50 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В госпиталях Башкирии по состоянию на 20 августа 86 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (вчера их было 80). Трое больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил региональный Минздрав.

По официальным данным, прямо сейчас носителями COVID-19 считаются 3062 жителя республики: 2 286 лечатся дома, 776 лежат в больницах (507 пациентов старше 60 лет).

Всего на территории Башкирии было зарегистрировано 53 753 случая коронавируса (+293 за сутки). 49 727 человека переболели инфекцией (+588) и 786 – скончались от нее (+12).