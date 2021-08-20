Статистика: какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели за неделю

В Башкирии резко упала цена на морковь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики Башстата выяснили, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели за неделю. В ведомстве сравнили цены на 9 и на 16 августа.

По данным статистиков, больше всего в цене выросли репчатый лук и вермишель: 30,3 руб. (+2,3% или +0,69 руб.) и 65 руб. (+2% или +1,3 руб.) за 1 кг соответственно. На 1,7% дороже стали стоить консервы для детского питания (520,7 руб.), на 1,6% – сосиски и сардельки (351,5 руб.) и на 1,3% – охлажденные куры (158,26 руб.).

Вместе с тем ряд продовольственных товаров, напротив, подешевел. Так, резко упала цена на морковь: если 9 августа килограмм стоил 54,26 рубля, то 16 августа уже 45,28 рубля (-16,5% или -8,98 руб.). Меньше денег теперь просят за килограмм огурцов (45,2 руб.), помидоров (57,86 руб.), картофеля (35,41 руб.), яблок (89,94 руб.), пшена (49,64 руб.) и молока (65,99 руб.).