В Башкирии запустили резервуарный парк для хранения 60 тысяч тонн битума

фото: Радий Хабиров // vk.com

В башкирском городе Салавате запущен резервуарный парк, рассчитанный на хранение 60 тысяч тонн битума. В предприятие вложено 600 млн рублей инвестиционных денег. Об этом на своих страницах в соцсетях сегодня, 20 августа, сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

– Теперь у компании [инвестора] – крупнейшего в Башкортостане производителя битума – есть складские мощности, у города Салавата – новые рабочие места, – написал руководитель региона.

Хабиров добавил, что резервуарный парк будет приносить налоги, которые власти направят «на важные социальные объекты». Кроме того, битум предприятия предполагается использовать на строительстве башкирской части скоростной автомагистрали Москва-Екатеринбург (М-12).