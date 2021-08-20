Тысячи жителей Башкирии уже получили новые выплаты на детей: рассказываем, кому полагаются деньги

Новые выплаты получили почти 10 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 9 тысяч жителей Башкирии получили новые выплаты для одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет.

По данным ведомства, всего с начала перечисления денег на эти цели было потрачено порядка 46,7 миллионов рублей. В отделении ПФР напомнили, что средства могут получить две категории граждан – беременным женщинам или одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет.

Согласно правилам, сумма выплат зависит от размера прожиточного минимума в отдельном регионе. Таким образом, беременные в Башкирии смогут ежемесячно получить по 5320 рублей, а родители одиночки по 5038 рублей. Проще всего выплаты оформить через сервис Госуслуги, но также возможен вариант с личным посещением местного офиса ПФР. Заявление рассмотрят в течение 30 дней.

Примечательно, что деньги можно будет получить только на банковскую карту МИР.