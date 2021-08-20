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Общество20 августа 2021 13:01

Власти Уфы изымут у собственников два земельных участка

Администрация собирается строить на них продолжение одной из улиц в Кировском районе
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Постановление об изъятии участков подписал и.о. мэра

Постановление об изъятии участков подписал и.о. мэра

Администрация Уфы намерена изъять у собственников два земельных участка, расположенных по адресам Кавказская, 50 и 50а в Кировском районе. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности мэра Марат Гафуллин, сообщает РБК Уфа.

По данным издания, площадь каждого из участков составляет 386 квадратных метров, а кадастровая стоимость – 1,1 млн рублей. Городскому Управлению земельных и имущественных отношений поручено снести размещенные на участках жилые и нежилые помещения под муниципальные нужды. Власти собираются построить на изъятой земле продолжение улицы Высотной.