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Происшествия20 августа 2021 12:20

В огненном смерче в Башкирии опознали «пыльного дьявола»

Гигантский вихрь возник на юго-востоке республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Огненный смерч, который днем 19 августа возник в Хайбуллинском районе Башкирии, называется «пыльный дьявол». Об этом сегодня, 20 августа, сообщили специалисты Центра управления республики.

– Явление «пыльного дьявола» возникает в очень жаркую погоду от сильного нагрева земли. Несмотря на схожесть со смерчем или торнадо, «пыльный дьявол» по силе не относится к своим «собратьям». Вихрь из пыли, песка и камешков продолжается несколько минут и может достигать 20 метров в высоту. Опасности для людей и поселений также нет, – пояснили в ЦУРе.

В учреждении рассказали, что вихрь в Башкирии образовался на пастбищах Бурибаевского сельсовета в 12:09. Причиной его появления стала загоревшаяся от жары сухая трава. Огонь распространился на площади в пять гектаров. Пожар удалось ликвидировать только спустя несколько часов, в 17:56.

Огненный смерч в Башкирии